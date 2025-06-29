İzmir'de iki ayrı orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda araç küle döndü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Valisi Elban'ın açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.

Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık."

Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı.

Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi.

Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

Tahliye edilen mahalleler

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

"İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, "İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkiliyor" dedi.

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün İzmir'de 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Menderes'teki yangın ormanın bitişiğinde. Gaziemir'deki yangın fabrika bahçesindeki bir ateşten çıktı. İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor. 1113 arkaşımız mücadele ediyor. Müdahalelerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi gecenin getirdiği sakinliği kullanacaklar. Doğanbey ve Kuyucak'ta rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendi. 1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettik.

Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Açık alanda ateş yakmayalım. Herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı korumamız gerekir"