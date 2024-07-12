“İzin belgesindeki tarihleri sahteledi”

Lefkoşa'da meydana gelen “sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan gümrük komisyoncusu T.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı hakkındaki olguları mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2024 tarihinde, A.U.'dan, yurtdışı taşımacılığı yapmak amacı ile kiraladığı ve bir banka adına rehin bulunan tır çekici aracın Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkışını sağlamak için banka tarafından KKTC Motorlu Araçlar Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan izin belgesi üzerindeki izin geçerlilik tarihlerinin olduğu kısımda değişiklik yaptığını kaydetti.

Zanlının, izin süresini uzatıp konu evrakı sahteledikten sonra, tır çekici aracın şoförlüğünü yapan N.Ç'ye vererek tedavüle sürüp, konu aracın Girne Limanından ülke dışına çıkış ve giriş yapmasını sağladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, suç unsuru sahte evrakın emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.