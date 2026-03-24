"İyice düşünmeden, ölçüp tartmadan konuşmamak gerekir"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda isim vermeden UBP milletvekili Yasemi Öztürk'e yönelik dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

Erhürman, Türkçe’de “iyice düşünmeden, ölçüp tartmadan konuşmamak gerektiğini” anlatan “Boğaz dokuz boğumdur” sözünü hatırlatarak, “İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde bu sözü aklımızdan çıkarmamakta büyük yarar var” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda herhangi bir isim geçmezken, Erhürman’ın mesajının UBP’li vekil Yasemi Öztürk’e yönelik olduğu yorumları yapıldı. Zira, Öztürk bugün yaptığı bir açıklamada İran'ın Kıbrıs'ı vuracağını iddia etmişti.