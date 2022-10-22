İthal gübrede analizler başladı, 14 üründen 8’i denetime takıldı!
İthal gübrede denetim başladı, ilk analizde 14 üründen 8’i denetime takıldı. Bir yılı aşkındır hiç yapılamayan analizler, Türkiye’de yapılmaya başlandı. Üreticiler “Çiftçi ve hayvancı yıllarca mağdur edildi” diyerek duruma tepki gösterdi…
Fehime ALASYA
Ülkede bir yılı aşkındır hiç yapılamayan ithal gübre analizi, ‘ihtiyaç doğrultusunda’ uzun zamandan sonra Türkiye’de yapılmaya başlandı. Üreticiler “Çiftçi ve hayvancı yıllarca mağdur edildi” diyerek duruma tepki gösterdi…
Tarım Dairesi’nin 21-30 Eylül tarihleri arasında ülkeye ithal edilen 14 gübre numunesinde yapılan analizlerde, 8’inde, ‘içeriği, etiketi ile uygun olmayan’ ürünlerden oluştuğu tespit edildi.
Tarım Dairesi, bu ürünlerin markalarını yayınlayarak, üreticileri dikkatli olmaya çağırdı.
Yapılan analizlerde ortaya çıkan sonuçlar neticesinde “Üreticilerimizin bu konuda yeni etiket ve fiyatları dikkate alarak değerlendirmede bulunmaları önerilmektedir” denildi.
14 Gübre numunesine, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde içerik analizi yaptırıldığı ve sonuçlarının “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğine göre değerlendirildiği belirtildi.
Deveci: “Denetimler sürecek, ihtiyaç yoktu diye yapılmamıştı”
Denetimlerin bugüne kadar ‘ihtiyaç duyulmadığı’ için yapılmadığını kaydeden Tarım Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci, bu günden sonra rutin olarak bu konuda aynı hassasiyetle denetimlere devam edileceğini belirtti.
Deveci, “Türkiye’de de geçen yıl bu tarz sıkıntılar olduğu gündem olmuştu, üreticilerimizi korumak adına bu uygulamaya gittik, denetimlere devam edeceğiz” dedi.
Naimoğulları: “Çiftçi ve hayvancı yıllarca mağdur edildi”
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise bu denetimlerin yıllardır yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Çiftçi ve hayvancı yıllarca mağdur edildi” dedi.
Bu durumu eleştiren Naimoğulları, şunları dile getirdi:
“Bunların daha önceden yapılması gerekiyordu, çiftçi ve hayvancı yıllarca mağdur edildi.
Tarlamızı ekerken değerlerin aslında düşük olduğu, arazilerde verim düşüklüğü yaşandığını bize gösteriri. Keşke yıllar öncesinden bu tahliller yapılsaydı da sadece tüccara bırakılmasaydı. İsteyen istediği gübreyi denetimsiz getirdi.
Zirai Levazim Kooperatifi de zamanında gübre getiremediği için birçok kişi gübre getirmeye başladı. Burada da denetimsiz bir piyasa oluşturuldu. Günün sonunda çiftçi ve hayvancı mağdur oldu. Zaten kurak bir yılda bir de bu eksiklik daha da büyük sorunlara sebep oldu. Bu denetimler her zaman yapılmalı.”
14 gübre numunesinin 8’inde ‘içeriği, etiketi ile uygun olmayan’ ürün
Bakanlık, Fully Gübre, STM Gübre, Toros Gübre, İgsaş Gübre ve Eurofert Gübre isimli firmaların içeriği ile etiketi arasında farklılık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu ürünlerle ilgili liste de paylaşıldı.
“Değerler etikettekilerden düşük, verimi olumsuz etkiler”
Tarım Dairesi’nden elde edilen bilgide; bahsi geçen ürünlerde normal olması gereken değerlerin %20 azot, %20 fosfor veya %15 azot, %15 fosfor, %15 de potasyum olması gerektiği öğrenildi.
%20 olması gereken değerlerin %19 ve üzeri çıkması halinde de ‘değerler uygun’ kabul edildiği, %19 altının değerlere uygun kabul edilmediği ifade edildi.
Yapılan analizlerde ise azotu veya fosforu düşük olan gübreler ile çeşitli değerleri limitlerin altında düşük tespit edilen içerikler olduğu görüldü.
Etikette yazan ve içeriğindeki analizlerin yüzdelik oranlarının bir birini tutmadığı analizlere yansıdı.
Bahsi geçen değerlerin düşük olması veya eksik olması durumunda bitkinin gelişimi, çiçeklenmesinin olumsuz etkilendiği, bu durumun verimi de düşürdüğü kaydedildi.
Cihaz arızalı ve yetersiz, testler Türkiye’de yapıldı
Cihazın bozuk ve yetersiz olduğu gerekçesiyle ülkedeki gübre testlerinin yurt dışında yağıldığı öğrenildi.
Çok detaylı olmasa da bir buçuk yıl öncesine kadar bu denetimlerin zaman zaman ülkede yapıldığı, buna karşın Güzelyurt’taki toprak su laboratuarındaki makinelerin devre dışı kaldığı, bozulduğu ve bu analizlerin yapılamadığı kaydedildi.
Bahsi geçen cihazların tadilatı ve yenilenmesi için ihaleye çıkıldığı, ihale sonucunun beklendiği kaydedildi.
Bahsi geçen denetimin ilk kez Ticaret Dairesi tarafından, Mal ve Hizmetler Yasası adı altında, Çiftçiler Birliği sponsorluğunda ve Tarım Dairesinin de desteğiyle yapıldığı belirtildi.
İthal Eden Firma
Ürün Adı
Üretim Tarihi
Gübre İçerik (N/P/K)
Saptanan İçerik (N/P/K)
Analiz Sonucu
Çayönü Kooperatifi
Ege Gübre
-
20-20-0/36 So3
20/19.8
Uygun
Günebakan Tarım
Toros
Ağustos 2022
20-20-0/36 So3
19.9/19.8
Uygun
Yücener Cypro Chips
Fully
Ekim 2021
20-20-0/20 So3+ME
5.9/5.8
Uygun Değil
Yücener Cypro Chips
Fully
Mart 2022
15-15-15/15 SO3
6/11/1
Uygun Değil
Mehmet Salih Havalı
STM
2022
15-15-15/15 SO3+ME
5.7/6.9/1
Uygun Değil
Mehmet Salih Havalı
STM
Ağustos 2022
20-20-0/24 So3+ME
6.3/5.7
Uygun Değil
Mehmet Salih Havalı
STM
Nisan 2021
20-20-0/24 So3+ME
4.8/5.6
Uygun Değil
Agreco Ltd
Toros
-
15-15-15/25 SO3
20.9/15.2/13
Uygun Değil
Sera Tarım
Toros
Ağustos 2022
20-20-0/36 So3
19.9/19.7
Uygun
Sera Tarım
İgsaş
Mayıs 2021
15-15-15/15 SO3
20.9/12.5/13.3
Uygun Değil
Agritech
Eurofert
Eylül-2021
15-15-15/15 SO3
19.9/11.9/4.2
Uygun Değil
Agritech
Toros
Temmuz-2022
20-20-0/36 So3
19.9/19.8
Uygun
Orli Tarım
İskenderun Gübre
2021
20-20-0/23 So3
20.1/19.4
Uygun
Vardem Tarım
Yeşil Başak
2022
20-20-0/10 So3
19.9/20.3
Uygun