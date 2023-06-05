İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler

İtfaiye Müdürlüğü, olası yangınlar konusunda alınabilecek tedbirleri hatırlatarak, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğini vurguladı.

1 Mayıs itibarıyla 31 Ekim’e kadar her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılan duyuruda, elektrik arızaları için Alo 188 Elektrik Arıza, , duman veya ateş belirtisi görüldüğünde 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına haber verilmesi istendi.

Duyuruda alınabilecek yangın önlemleri şöyle sıralandı:

“01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcıma sebep olan iş aletleri ile çalışma yapılacağı zaman, çevredeki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması olası bir yangının sirayet etmesini önleyecektir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Taşınabilir şarj (powerbank) cihazlarınızı, araç içerisinde direkt güneş ışığı gören yerlerde muhafaza etmeyiniz.

İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir.

İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”