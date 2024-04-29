İtfaiye Müdürlüğü yangın tedbirleriyle ilgili hatırlatma yaptı

İtfaiye Müdürlüğü, yangın ihtimaline karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda hatırlatma yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü yangına karşı dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:

“Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine, yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 'Alo 188 Elektrik Arıza' ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız çoklu prizlere fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağını unutmamalıyız.

Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; olası yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”