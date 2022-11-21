İtfaiye bir haftada 9 yangın ve 21 hususi servis olayına müdahale etti

İtfaiye son bir haftada 9 yangın ve 21 hususi servis olayına müdahale etti.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu yaklaşık 217 bin 500 TL zarar meydana geldi. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı.

“Havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, otelin mutfak bölümündeki döner makinesinin aşırı ısınması, kaynak makinesi ile çalışırken çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, baca içerisinde biriken yağların tutuşması, aracın sol arka tekerlek aksamlarının aşırı ısınması, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma”

Hususi servis olayları ise şöyle aktarıldı:

Araba yarışı, offroad etkinliklerinde ve gerçekleşen törenlerde yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, pencere pervazında mahsur kalan kedilerin, su kuyusuna düşen köpeğin ve kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilme.