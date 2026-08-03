İtalya İspanya’dan gelenler için sınır kontrollerini yeniden başlattı

İtalya, Ceuta krizinin ardından İspanya'dan gelen yolculara yönelik kontrolleri yeniden uygulamaya koydu. İtalyan limanlarında ve havalimanlarında AB üyesi olmayan ülke vatandaşları için kimlik kontrolleri yapılıyor.

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan göç krizi, Roma ile Madrid arasında siyasi gerilime yol açtı. Binlerce göçmenin İspanya'nın eksklavına ulaştığı haberlerinin ardından Meloni hükümeti, İspanya'dan deniz ve hava yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.

Schengen'in askıya alınması: Neden konuşuluyor, ne anlama geliyor?

Cuma günü birçok medya kuruluşu, Başbakan Giorgia Meloni'nin X hesabından yaptığı "Hükümet, İspanya ile deniz ve hava bağlantılarında Schengen rejimi kapsamındaki serbest dolaşımı geçici olarak askıya almaya ve sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymaya karar vermiştir" paylaşımına dayanarak Roma'nın İspanya ile Schengen Anlaşması'nı askıya aldığını bildirdi.

Oysa Schengen Anlaşması, “kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit halinde” kontrollerin yeniden devreye alınmasını zaten öngörüyor; İtalya, üçüncü ülke vatandaşları için Slovenya sınırında bir yılı aşkın süredir bu uygulamayı yürürlüğe koymuş durumda. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise bu tedbiri "önemli ancak önleyici bir adım" olarak nitelendirdi.

Dolayısıyla İtalya, Schengen kurallarına istisna getirerek İspanya ile sınır kontrollerini yeniden başlattı. Zira hiçbir ülke, tek taraflı olarak başka bir ülkeyi serbest dolaşım bölgesinin dışına çıkaramaz.

İspanya'dan gelen yolcular için kontroller nasıl işleyecek?

İçişleri Bakanı Piantedosi, İspanya ile deniz ve hava sınırlarında kontrollerin bir ay süreyle geçerli olacağını belirterek; bu tedbirin "özellikle AB dışı ülke vatandaşlarının Schengen bölgesi içindeki dolaşım düzenini izlemeyi amaçladığını" açıkladı.

Cumartesi sabahından itibaren havalimanı polisi, Roma Fiumicino, Milano Malpensa ve Milano Linate havalimanlarında rastgele kontroller gerçekleştirmeye başladı. AB vatandaşları için kimlik belgesi göstermek yeterliyken, AB dışı ülke vatandaşlarının kimlik belgesinin yanı sıra geçerli bir oturum izni veya vize ibraz etmesi gerekiyor.

Buna karşılık İtalya'dan İspanya'ya seyahat eden vatandaşlar için hiçbir şey değişmedi, bu kişiler ülkeye serbestçe girmeye devam ediyor.

Roma ile Madrid arasındaki gerilime AB de dâhil oldu

Roma'nın kontrolleri geri getirme kararı, İspanyol makamlarının sert tepkisine yol açtı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez; Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, Brüksel'i İspanya'yı desteklemeye ve AB ülkelerini göç krizini dizginleme stratejilerinde yeniden ortak çizgiye getirmeye çağırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Danimarka Lideri Mette Frederiksen ise 22 üye ülke liderinin de imzaladığı ortak mektubu Avrupa makamlarına ileterek düzensiz göçle mücadelede acil tedbirlerin görüşüleceği bir toplantı talep etti.

Cumartesi öğleden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ceuta krizini görüşmek üzere Komiserler Brunner ve Suica ile temas kurduğunu belirterek bölgeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çoğunun halihazırda sınır dışı edildiğini açıkladı.

Fas'tan gelen göçmenlerin hiçbirinin ana karadaki İspanya'ya veya diğer AB ülkelerine ulaşmadığını belirten Komisyon Başkanı, Avrupa'nın dayanıklılığını artırma gerekliliğini yineledi ve Avrupalı liderlerin talep ettiği video konferansa katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Söz konusu toplantı, önümüzdeki Salı günü AB Konseyi Dönem Başkanı ve İrlanda Başbakanı (Taoiseach) Micheal Martin tarafından organize edilecek.

Meloni ve Frederiksen ise mektuplarında, "dış sınırların güçlendirilmesi, düzensiz göçle mücadele edilmesi, insan kaçakçılarıyla savaşılması, geri göndermelerin daha etkin hâle getirilmesi ve yeni yasa dışı girişleri teşvik edebilecek her türlü unsurun ortadan kaldırılması" için ortak eylem çağrısında bulundu.