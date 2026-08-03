1051 çift evlendi, 1070 çift boşandı

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2024 yılında 1051 çift evlendi, aynı yıl 1070 çift ise boşandı.

2024’e kıyasla ayrılan çift sayısında yüzde 2,20 oranında artış yaşandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde evlenen 1051 çiftin yanı sıra, Başkonsolosluklar aracılığı ile Türkiye’deki evlendirme dairelerinde ise 440 çift daha evlendi.

Mahkemelerin 2025 yılı Faaliyet raporuna göre, ayrılan çiftlerin 793’ü anlaşmalı boşandığı, 247 çiftin evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle, 30 çiftin ise sürekli ayrı yaşama koşulu nedeniyle boşandığı kaydedildi.

Boşanmaların ağırlıklı olarak 16 yıl ve üzerinde evli kalanlar arasında olduğu kayıtlara geçti.

Raporda, ayrılan çiftlerin 699’unun çocuğu, 371’inin ise çocuksuz olduğu görüldü.

Coğrafi dağılıma göre en fazla evlilik Lefkoşa’da gerçekleşirken, Mağusa ve Girne de önde gelen şehirler arasında yer aldı.

Evliliklerden elde edilen gelirler de artış gösterdi; 2025’te 1051 çiftten 1 milyon 285 bin TL damga pulu tahsil edildi. 2024 yılına göre bu rakam yaklaşık 14 bin TL artış kaydetti.

793’ü ‘anlaşmalı’…

2025 Faaliyet Raporu’na göre; ayrılan çiftlerin 793’ü ‘anlaşmalı’ boşandı.

Bu dönemde 247 çift boşanma nedeni olarak “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”nı gerekçe olarak gösterdi.

30 çiftin ayrılık nedeni ise “boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması”

699 çiftin çocuğu var, 371’i çocuksuz

Ayrılan çiftlerin 699’nun çocuklu, 371’inin ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Diğer veriler şöyle: 366 çiftin 1 çocuğu, 268 çiftin 2 çocuğu, 49 çiftin 3 çocuğu, 11 çiftin 4 çocuğu, 4 çiftin 5 çocuğu, 1 çiftin ise 6 ve üzerinde çocuğu bulunuyor.

314 çift 16 yıl sonra ayrıldı

Öte yandan ayrılan çiftlerin 314’ünin 16 yıldan fazladır evli oldukları kayıtlara geçti.

164’ünün 11-15 yıl, 247’sinin 6 ile 10 yıl,43’ünün 5 yıl, 56’sının 4 yıl, 68’inin 3 yıl, 85inin 2 yıl, 93’ünün ise 1 yıl evli kaldıkları ifade edildi.

En fazla evlilik Lefkoşa’da

Resmi verilere göre; hayatını birleştiren çiftlerin 400’ü Lefkoşa’da evlendi.

Bunun yanı sıra 250 çiftin Mağusa’da, 233’ünün Girne’de evlendiği kayıtlara geçti.

Diğer dağılım şöyle: İskele: 85, Güzelyurt: 62, Lefke: 21.

1 milyon 285 bin ‘evlilik’ geliri

Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre geçtiğimiz yıl evlenen 1051 çiftten, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 1 milyon 285 bin 28 TL damga pulu tahsilatı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyon 271 bin 81 TL’ydi.

Türkiye’deki evlendirme dairelerinde 440 evlilik

Kıbrıs’ın kuzeyinde evlenen bin 51 çiftin yanı sıra, Başkonsolosluklar aracılığı ile Türkiye’deki evlendirme dairelerinde ise 440 çift evlendi.