İşyerini dolandırdığı iddia edilen çalışan teminata bağlandı

Lefkoşa’da şirket müdürü olarak çalıştığı Tane İlaç Enterprises Ltd isimli iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.K.H yeniden mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, zanlının 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da şirket müdürü olarak çalıştığı Tane İlaç Enterprises Ltd isimli işyerinde, eczanelerden toplanan ilaç satışına karşılık ödenen yaklaşık 650 bin TL'yi tasarrufuna alıp ihtiyaçlarına harcadığını ve yine Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlara müteakip Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1,050,908.38 TL meblağlı çeki de sirkat edip evine kısmi ödeme yaptığını anlattı. Polis, zanlının 3 Ocak tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Müdürü olduğu ilaç şirketinden ‘milyonlarca TL’yi çalmakla suçlanıyor