İşyerinden 600 Euro çaldılar, sonra 550 Euro ve 50 bin TL olarak geri ödediler

Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde meydana gelen “Müstahdem Tarafından Hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.H. ve K.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı anlatan polis memuru Recep Abakan, zanlıların 1 ila 6 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Freechois isimli konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş oldukları 600 Euro nakit parayı işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, her iki zanlının da 10 Ekim tarihinde mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanmaları ile her iki zanlının işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini ve Kemal Tunç’un söz konusu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade vererek polisin yürütmekte olduğu tahkikata yardımcı olduğunu söyledi.

Polis, meselede yeni bir gelişme yaşandığını, işletme sahibinin, zanlıların kendisine 550 Euro ve 50 bin TL nakit para verdiklerini aktardığını belirterek, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken faturalar olduğunu, ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Polis, meselenin soruşturmasının henüz yeni başlamış olduğunu, zanlıların methaldar olduğu suç ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirtip, zanlıların bu aşamada serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden ötürü 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.