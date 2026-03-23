“İstifa ederim” dedi… 50 bin TL’lik ödeme Meclis’te gösterildi

CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta Meclis’te dile getirdiği “trollere ödeme yapılıyor” iddiasını bir adım ileri taşıdı; Başbakan Ünal Üstel’in “Bir tane çek getirsinler istifa ederim” sözlerine karşılık, 50 bin TL’lik ödeme belgesini kürsüden gösterdi.

Barçın, hükümetin “tasarruf” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, özellikle “hane halkına yapılan ödemeler” kalemi üzerinden kamu kaynaklarının kontrolsüz şekilde dağıtıldığını söyledi.

“Tasarruf yok, harcama artıyor” diyen Barçın, Maliye’nin bazı ödeneklerde kesinti yapması gerekirken bunun uygulanmadığını belirtti. Barçın, “Yüzde 10 tasarruf yapılması gerekirken, 2 milyon 200 bin TL olan ödeneğin 10 aylık gerçekleşmesi 3 milyon 115 bin TL’ye çıktı, yıl sonu hedefi ise 3 milyon 200 bin TL olarak tadil edildi” dedi.

“Trollere ödeme yapılıyor”

Barçın, 2026 bütçesinde de benzer uygulamaların sürdüğünü belirterek, “Hane halkına yapılan ödemeler kaleminden maaş niteliğinde ödemeler yapılıyor. Trollere ödeme yapılıyor, çekler yazılıyor” sözlerini tekrarladı.

Başbakan Üstel’in “en fazla 15-20 bin TL’lik çekler yazılır” açıklamasına dikkat çeken Barçın, Meclis kürsüsünde belge göstererek şu ifadeleri kullandı:

“50 bin TL’lik ödeme var. Sayın Üstel ‘böyle bir çek getirilirse istifa ederim’ dedi. İşte burada. İspatı.”

Aynı kişiye ertesi gün bir ödeme daha

Barçın, 16 Mart tarihinde Maliye’den K.N.Y. adına 50 bin TL ödeme yapıldığını, bununla da sınırlı kalınmadığını savundu.

“Bu kişiye bir gün sonra Başbakanlıktan 10 bin TL daha ödeme çıkarıldı. Maaşa bağlanmış durumda” diyen Barçın, söz konusu işlemlerin kamu vicdanını zedelediğini vurguladı.

Siyasi bağlantı iddiaları

Barçın, ödeme yapılan kişilerden birinin sosyal yardım maaşı aldığı halde ek ödemelerden de yararlandığını ve UBP ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Diğer kişinin ise sahte diploma davasıyla gündeme gelen Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal’ın butiğinde çalışan biri olduğunu ifade etti.