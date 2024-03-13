“İşten çıkarılan öğretmen öfkeyle asılsız iddialar ortaya attı”

Serap ŞAHİN

Totally Kids isimli kreş ve anaokuluyla ilgili bir grup velinin; “çocuklarına kötü muamele uygulandığı, masalarda zorla uyutulduğu ve şiddet uygulandığı” iddialarıyla ilgili okuldan yeniden açıklama geldi, işten çıkarılan öğretmenin “öfke ve sinirle asılsız iddialar ortaya attığı” savunuldu.

Açıklamada, işten çıkarılan öğretmene işaret edilerek, “okulumuza karşı duyduğu öfke ve sinir nedeniyle okulumuz aleyhine asılsız iddia ve görüntüler yayınlayarak okulumuzu kötülemiş, itibar suikastı düzenlemiştir” denildi.

İddialarla ilgili Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunan veliler, daha sonra işten çıkarılan öğretmenle birlikte YENİDÜZEN’i ziyaret etmiş, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Totally Kids Yöneticisi Güner Kozandağ Bilin iddiaları reddetmiş, hukuki süreç başlatılacağını açıklamıştı.

“Asılsız iddia ve görüntüler yayınlayarak, itibar suikastı düzenlendi”

Güner Kozandağ Bilin, iddialarla ilgili yeniden yazılı bir açıklama yaptı.

Güner Kozandağ Bilin, yaptığı yazılı açıklamasında “Okulumuzda eğitim vermekte olan yardımcı öğretmenimiz 7 Mart 2024 tarihinde görevini laiki ile yapamadığından dolayı ve öğrencilerimizin ailelerinden almış olduğumuz şikâyetler nedeni ile görevine son verilerek okuldan ayrılmıştır. Bunun üzerine okulumuza karşı duyduğu öfke ve sinir nedeniyle okulumuz aleyhine asılsız iddia ve görüntüler yayınlayarak okulumuzu kötülemiş, itibar suikastı düzenlemiştir. Konu şahısla ilgili olarak yasal süreç başlatılmıştır” açıklamalarına yer verdi.

Yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

Totally Kids Kreş ve Anaokulu olarak 8 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren ve yıllardır tercih edilen son derece güvenilir bir okuldur. 3 öğretmen ve 20 öğrenci ile Şehit Enver

Sok. Yenişehir - Lefkoşa da faaliyet göstermektedir.

Geçtiğimiz hafta hakkımızda basında çıkan asılsız iddialara karşı cevap vermek için, bu açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuştur. Takriben 3 yıldır okulumuzda eğitim vermekte olan yardımcı öğretmenimiz 07.03.2024 tarihinde görevini laiki ile yapamadığından dolayı ve öğrencilerimizin ailelerinden almış olduğumuz şikâyetler nedeni ile görevine son verilerek okuldan ayrılmıştır. Bunun üzerine okulumuza karşı duyduğu öfke ve sinir nedeniyle okulumuz aleyhine asılsız iddia ve görüntüler yayınlayarak okulumuzu kötülemiş, itibar suikastı düzenlemiştir. Konu şahısla ilgili olarak yasal süreç başlatılmıştır.

Okulumuz bu asılsız iddialar üzerine 08.03.2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından denetime tabi tutulmuş ve bu denetim sonucunda okulumuz ile ilgili eğitim faaliyetlerini etkileyecek olumsuz bir durum olmadığı denetim sonucunda ortaya çıkmasından ötürü eğitim hayatımız devam etmektedir. Okulumuz yıllardır öğrenciler ve veliler tarafından tercih edilen bir eğitim merkezidir, yapılan bu olumsuz iddialar veya yayınlar aksine ilk günkü gibi evlatlarınızı evlatlarımız olarak gördüğümüzü, taviz vermeden eğitimimizi sürdürdüğümüzü evlatlarınızı güvenle eğitim yuvamıza gönderebileceğinizi bildirir saygılar sunarız.

Totally Kids Güner Bilen

Neler olmuştu?

Totally Kids isimli kreş ve anaokulundan bir grup veli; çocuklarına kötü muamele uygulandığı, masalarda zorla uyutulduğu ve şiddet uygulandığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyette bulunmuş, ardından olaya tanıklık ettiğini iddia eden ve işten çıkarılan stajyer öğretmenle birlikte YENİDÜZEN’e ziyarette bulunarak yaşananları anlatmışlardı. Totally Kids Kreş ve Anaokulu’nun velileri ve yakın dönemde işten çıkarılan stajyer öğretmen; çocuklara gerekli öz bakımın yapılmadığını, kreşin hijyen koşullarının dışında bir ortam olduğunu ve şiddet uygulandığını iddia ederek bakanlığa şikâyette bulunduklarını belirterek “Okulun kapatılmasını istiyoruz” demişti.

Öte yandan söz konusu kreşin, LTB tarafından 2017’de gayrı sıhhi ortamda, izinsiz personel çalıştırdığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı, 2018 yılındaki denetimlerde ise iş yeri izni olmaması ve gayrısıhhi ortamın devam etmesi nedeniyle geçici süreyle kapatıldığı öğrenilmişti.

YENİDÜZEN, iddialar üzerine Totally Kids Yöneticisi Güner Kozandağ Bilin’e ulaşıp, sorular sormuştu.

Kozandağ Bilin, bahse konu stajyer öğretmenin çocukların başını masaya zorla koyarak fotoğraf çektiğini iddia etmiş, “Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal hizmetler ve Belediye tarafından denetlendim ve şu an okulum faaliyette. Böyle bir durum olsaydı devlet kurumu benim çalışmama izin verir miydi? Konuyla ilgili tüm hukuki süreci başlattım ve gerekli tüm yerlere şikâyette bulundum” şeklinde konuşmuştu.

Kreşte “kötü muamele ve şiddet” iddiası!