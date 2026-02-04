İşte yeni DAÜ VYK üyeleri

Bir süredir Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında mekik dokuyan “DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun görevden alınması ve yerlerine yeni isimlerin atanması” yönündeki Bakanlar Kurulu talebi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafınca onaylandı.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu’nun önerdiği, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise onayladığı üniversitenin yeni VYK üyeleri ve başkanı şu isimlerden oluştu:

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk görevden alındı, yerine Şemi Bora atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Halil Orun görevden alındı, yerine Eyüp Göksu atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanması önerilen Prof. Dr. Mustafa Safran'ın üye olarak atanması yönündeki idari işlemin tamamlanmadığı gerekçesi ile boş olan üyeliğe Bakanlar Kurulu önerisi üzerine Necdet Hayta'yı atadı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanması önerilen Prof. Dr. Mustafa Kurt'un üye olarak atanması yönündeki idari işlemin tamamlanmadığı gerekçesi ile boş olan üyeliğe Bakanlar Kurulu önerişim üzerine Ümit Süleyman Şehirli atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üye Anıl Kaya görevden alındı, yerine Aytunç Şirket atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Beyhan Gürgöze görevden alındı, yerine Recai Ergün atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi İsmail Güneş Güneşoğlu görevden alındı, yerine Anıl İmre atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Özgür Yuca görevden alındı, yerine Özdinç Akdel atandı.

-DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Servet Karabacak görevden alındı, yerine Turan Büyükyılmaz atandı.

Resmi Gazete’de yer alan söz konusu kararda, yönetimin görevden alınma gerekçesi, “Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yeterli tedbir almaması” olarak açıklandı.