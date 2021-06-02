Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan yeni kararları açıkladı.

7 Haziran’dan itibaren restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler 06:00-23:30, marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak…

7 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma yasağı 00:00 - 05:00...

Tüm kurum/kuruluş ve sektörler her 15 günde bir PCR/Antij en testlerini yineleyecek…

İşte kararlar:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

06/06/2021 tarihine kadar (06/06/2021 tarihi dahil) saat:23:30 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecektir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-22:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.

07/06/2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

07/06/2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacaktır.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (01.06.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 25.05.2021 1.06.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 162 224 38,27% Yerel vaka sayısı 132 203 53,79% Karantinada pozitifleşen 26 20 -23,08% Yurtdışı vaka 4 1 -75,00% 100.000 de vaka sayısı 42,41 58,64 38,27% 100.000 de yerel vaka sayısı 34,48 53,02 53,77% Test sayısı 52.128 50.533 -3,06% Test pozitiflik oranı 0,31% 0,44% 41,94% Hastanede tedavi gören 17 27 58,82% Yoğun bakımda tedavi gören 1 2 100,00% Yoğun bakım oranı 0,34% 0,63% 85,29% Aktif Vaka Sayısı 291 314 7,90% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 25.05.2021 1.06.2021 Değişim KKTC GENELİ 6,1 8,4 37,70% LEFKOŞA 7,5 15,8 110,67% GAZİMAĞUSA 2,5 3,3 32,00% GİRNE 9,8 7,3 -25,51% İSKELE 0,5 0,0 -100,00% GÜZELYURT 1,8 3,0 66,67% LEFKE 2,0 7,1 255,00%

KAPALI OLAN YERLER;

-Açık büfe hizmet veren lokantalar.

Not: Kapalı oyun salonları ve casinolar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek 04.06.2021 tarihinde açılacaktır.

AÇIK OLAN YERLERDE KURALLAR;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzeni ile hizmet vereklerdir.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri ile ilgili tüm işlemler 08:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Covid-19 testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörler her 15 günde bir PCR/Antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Açık olan sektörler, bağlı oldukları birlikler İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Doğum günleri açık alanlarda pandemi kuralları gözetilerek yapılabilecektir.

Mevlitler açık alanlarda pandemi kuralı gözetilerek yapılabilecektir.

KARARLAR