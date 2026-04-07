İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
İstanbul Levent'te, İsrail Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın yakınında silah sesleri duyuldu.
Saat 12.15 sıralarında yaşanan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İlk haberlere göre Yapı Kredi Plaza'da bulunan konsolosluk çevresinde çatışma yaşandı.
Habertürk televizyonu, uzun namlulu silahları olan iki saldırganın öldürüldüğünü, birinin yaralı yakalandığını aktarıyor. İki polisin yaralandığı da bildiriliyor.
İsrail Başkonsolosluğu plazanın üst katlarında yer alıyor.
Adalet Bakanı Gürlek, olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.
