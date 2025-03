İstanbul’da 44. kez Uluslararası Film Festivali coşkusu yaşanacak

Bu yıl yine İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle 44.kez düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşan kapsamlı programı açıklandı.

19 Mart’ta İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen 4 günlük yürüyüş, toplantı, basın açıklaması yasağı kararı doğrultusunda iptal edilen festival basın toplantısı sonrasında program İKSV tarafından basın bildirisi şeklinde duyuruldu. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. 11 Nisan’da başlayacak festivalde 12 gün boyunca İstanbul’un farklı bölgelerindeki 7 salonda gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler,özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

Festivalin açılış filmi Berlinale’de prömiyerini yapan Köln 75

Festival açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett'ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde.

Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığındaki jüri yeni formattaki Altın Lale Yarışması’nın ödüllerini belirleyecek

Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İFF’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar. Festi̇valde yeni̇ dönemde Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşiyor. Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor.

Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Jüri Özel Ödülü Kariyo & Ababay Vakfı tarafından, En İyi Yönetmen Ödülü Anadolu Efes tarafından destekleniyor. Anadolu Efes’in ödül sponsoru olduğu Kısa Film Yarışması da bu yıl uluslararası bir nitelik kazanıyor; bu bölümde yerli ve yabancı 12 kısa film bir arada değerlendirilecek.

Paribu’nun sponsorluğunda genç yönetmenlere büyük destek

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünde 11 film var. Paribu desteğiyle en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor.

44. İFF programında, Genç Ustalar’dan, sinemanın isyankâr, huzursuz ruhlarını bir araya getiren Mayınlı Bölge’ye, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devriâlem’den, sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania’ya 13 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Festivalin yıldızları N Kolay Galaları’nda buluşuyor

Festivalin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılıyor.Gia Coppola’nın San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü kazanan yeni filmi The Last Showgirl, festivalin açılış filmi olan Köln 75, başrolünü Jessica Chastain’in üstlendiği Michel Franco’nun yeni filmi İlişki / Dreams, her gösteriminde üretken bir yazılım aracılığıyla farklı bir kurguyla gösterilen, Gary Hustwit imzalı Brian Eno belgeseli Eno, Tom Tykwer’in yönettiği, Berlinale açılışında gösterilen, Nicolette Krebitz ile Lars Eidinger’in başrolünde olduğu Işık / The Light, François Ozon’un San Sebastian’da En İyi Senaryo Ödülü kazanan son filmi Sonbahar Gelince / When Fall Is Coming bu bölümün öne çıkan parlak filmlerinden.

Festivalin “Genç Ustalar”ı

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı, Kahve Dünyası’nın sponsor olduğu Genç Ustalar bölümünde ödüllü 18 film izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde yer alan filmlerden bazıları Venedik, Selanik, Marakeş, Tromsø film festivallerinde birçok ödül kazanan, Filistinli yönetmen Scandar Copti’nin ikinci uzun metrajlı filmi İyi Bayramlar / Happy Holidays; Locarno, Riga, Sevilla, Lecce film festivallerinden ödüllü Boğulmak / Drowning Dry; Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödülünü kazanan Dağların Simon’u / Simon of the Mountain, prömiyerini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan, Filistin asıllı yönetmen Mahdi Fleifel'in ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yabancı Topraklarda / To A Land Unknown, dünya prömiyerini Berlin Generation 14plus bölümünde yapan, yönetmen Alissa Jung'un ilk uzun metrajlı filmi Babalık İzni / Paternal Leave.

Festivalle 11 günde Devriâlem

Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkartıyor. Geçen yıl Cannes’dan Belirli Bir Bakış Ödülü ile dönen Siyah Köpek / Black Dog, Chris Marker'ın La Jetée'sinden esinlenen Asif Kapadia’nın kıyametvari bir gelecekten gelen bir uyarı olarak tasarladığı 2073, Locarno’da Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Ay / Moon, Venedik Günleri’nin en iyi filmi Kız Kardeşler / Manas, bu yıl Berlin Büyük Jüri Ödülü sahibi Mavi İz / The Blue Trail, Jan-Ole Gerster’in Berlin’de dünya prömiyerini yapan yeni filmi Ada / Islands, Burhan Qurbani’nin III. Richard trajedisini Berlin’de bir mafya hesaplaşmasına uyarladığı En Vahşi. Hayvanda Bile. / No Beast. So Fierce., geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış’ta En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Lanetliler / The Damned’in de aralarında olduğu, dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 21 yapıtı bu bölümde bir araya geliyor. Devriâlem bölümü Kahve Dünyası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Sinefilleri kalbinden vuracak filmler

Cinemania sinema aşkından, “sinefil" olmaktan, “sinema tutkusundan”, saygıdan yola çıkıyor. Bu 10 filmlik seçkide David Lynch’e Altın Palmiye kazandıran Vahşi Duygular / Wild at Heart, Wim Wenders’in Paris, Texas’ı, Jacques Demy’nin unutulmaz müzikali Cherbourg Şemsiyeleri restore kopyalarından gösterilecek. Sinema dünyasının büyük ustaları, yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları, anıtlarının buluştuğu bu bölümde ayrıca Hüseyin Karabey’in geçen yıl hazırladığı ancak Kadir İnanır’ın rahatsızlığı nedeniyle gösterilemeyen belgeseli Kuzeyden Gelen Adam ve Özcan Alper’in belgeseli Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi de yer alıyor. Quentin Tarantino'nun başyapıtı Ucuz Roman, Nisan 1995’te Türkiye’de vizyona girişinin tam 30. yıldönümünde restore kopyasından yeniden beyazperdede gösterilecek. Bu bölümünün sponsorluğunu ise Getir Araç üstleniyor.

Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri: Amansız Yol

İFF, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan’da gerçekleştirilecek. 20.seçkide yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek.

ALTIN LALE YARIŞMASI

- Buradayım, İyiyim / Emine Emel Balcı / Türkiye, Almanya

- Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya

- O da Bir Şey mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya

- Super Happy Forever / Kohei Igarashi / Japonya, Fransa

- Tayfa / The Crowd / Sahand Kabiri / İran

-Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi / Psycho Therapy: The Shallow Tale of A Writer Who Decided to Write About A Serial Killer / Tolga Karaçelik / ABD

- Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Alm., Norveç, Hol.

- Öldürdüğün Şeyler / The Things You Kill / Alireza Khatami / Fr., Pol., Kanada, Türkiye

- Yanardağın Altında / Pod Wulkanem / Under the Volcano / Damian Kocur / Polonya

- İdea / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Romanya, Fransa

- Ders Olsun / Lesson Learned / Fekete Pont / Bálint Szimler / Macaristan

- Hasat / Harvest / Athina Rachel Tsangari / İng., Alm., Yunanistan, Fr., ABD

- Maldoror / Fabrice du Welz / Belçika, Fransa

- Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Alm., Bulgaristan

- Bacadaki Serçe / Der Spatz im Kamin / The Sparrow in the Chimney / İsviçre

N KOLAY GALALARI

- The Last Showgirl / Gia Coppola / ABD

- Dağdaki Ayı / Un ours dans le jura / Franck Dubosc / Fr.

- Köln 75 / Ido Fluk / Almanya, Polonya, Belçika

- İlişki / Dreams / Michel Franco / Meksika, ABD

- Eno / Gary Hustwit / ABD, İngiltere

- Aznavour / Monsieur Aznavour / Mehdi Idir, Grand Corps Malade / Fr.

- Sonbahar Gelince / Quand vient l'automne / François Ozon / Fr.

- Işık / Das Licht / The Light / Tom Tykwer / Almanya

- Dìdi / Sean Wang / ABD

BELGESEL KUŞAĞI

- Bir Garip Rüya Rengi / A Strange Colour of Dream / Yasemin Akıncı

- Gönüllü / The Volunteer / Münire Armstrong, Gelareh Kiazand

- Asit Bulutlarının Üzerinde / Higher than Acidic Clouds / Ali Asgari

- Fotoğraftaki Çocuk / Le Garçon / The Boy / Zabou Breitman, Florent Vassault

- Anne(n) / Les miennes / (Y)our Mother /Samira El Mouzghibati

- Sound Dreams of Istanbul / Anıl Erarslan

- Neukölln’ün Örümcek Adamı / Neukölln Spiderman / Altay Erlik

- Bir Sürgünün Not Defteri: Misina / The Diary of An Exile / Mert Güncüer

- Biz Radyoyu Çok Sevdik /Radio, My Love /Nazan Haydari,Özden Cankaya,Cem Hakverdi

- Max Richter's Sleep / Natalie Johns

- Fısıldayan Duvarlar / Whispering Walls / Eylem Kaftan

- Seva / Together / Nesime Karateke

- Peaches Çıldırdı / Peaches Goes Bananas / Marie Losier

- Oğlumun İzinde / À Bicyclette Ride Away / Mathias Mlekuz

- Vibe Istanbul / Nefise Motlaq, Saeed Nasiri

- Havva’yı Yazmak / Writing Hawa / Najiba Noori, Rasul Noori

- Hadi, Baba! Yalla Baba! / Angie Obeid

- Işığın Hasadı / Harvest of Light / Esin Özalp Öztürk

- Bayrakların Altında Güneş/Bajo las banderas, el sol /Under the Flags, the Sun/Juanjo Pereira

- Doğma Büyüme / Homegrown / Michael Premo

- Bir Hayatın İzleri /The Man I Left Behind /Larry Towell,Matthieu Rytz,Hubert Hayaud