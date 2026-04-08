İsrail ateşkesin Lübnan için geçerli olmadığını açıkladı

İsrail, İran ile ABD arasında varılan iki haftalık şartlı ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gece saatlerinde ateşkesi duyururken, İran, ABD ve müttefiklerinin "Lübnan da dahil olmak üzere tüm bölgelerde derhal ateşkes konusunda anlaştıklarını" söylemişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından 8 Nisan'da sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, İsrail'in Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iki haftalığına askıya alma kararını desteklediği belirtildi.

Ancak ateşkesin Lübnan için geçerli olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, anlaşmanın duyurulmasının ardından 8 Nisan sabahı, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Bundan kısa bir süre sonra İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu ancak Lübnan'daki operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İran'da bir saldırı dalgasının tamamlandığı" ve siyasi liderlikten gelen "talimatlar doğrultusunda" artık ateşkes uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e yönelik herhangi bir ihlale karşı "savunma amaçlı olarak karşılık vermeye son derece hazır olunduğu" ifade edildi.

Ancak Lübnan'da Hizbullah'a karşı, "ordunun hedefe yönelik kara operasyonlarını sürdürdüğü" de kaydedildi.

Ölü sayısı 1500'ü geçti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda 2 Mart'tan bu yana 1.530 Lübnanlı öldü 4.812 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın 7 Nisan'da yayımladığı verilere göre ölenler arasında 130 çocuk ve 102 kadın bulunuyor. Yaralılar arasında ise 461 çocuk ve 544 kadın yer alıyor.