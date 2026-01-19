İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı. En az 39 ölü

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde iki hızlı tren raydan çıktı, bazı vagonlar devrildi. Kazada en az 39 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

Olay ülkenin güneyindeki Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana geldi. Malaga'dan Madrid'e giden ve 317 yolcu taşıyan bir hızlı trenin üç vagonu henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden 100 yolculu bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.

Yolcuların, vagon camlarını kırmak ve dışarı çıkmak için acil durum çekiçlerini kullandığı aktarıldı.

Kazada ölenlerin sayısının en az 39 olduğunu, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Kurtuba'ya 5 mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve 4 acil kritik bakım ünitesi gönderildiği açıklandı.

Ülkenin güneyindeki tüm tren seferleri durdurulurken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez durumu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Madrid'den Malaga'ya doğru giden trenin vagonlarının raydan çıkmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.