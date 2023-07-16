İskele’deki uzun süren elektrik kesintilerinin nedeni “Plansız büyüme”

Plansız yapılaşmayla gündeme gelen İskele Long Beach bölgesine, dün akşam saat 21.00’den bu yana elektrik enerjisi verilmiyor.

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinde, diğer şehirlere nazaran daha uzun süre elektriksiz kalan bölgede yaşam süren insanlar, bu duruma isyan etmiş durumda.

Konuyla ilgili sosyal medyada isyanlarını dile getiren İskele Long Beach bölgesi sakinleri, 15 saate varan elektrik kesintilerinin, sıcak havanın da etkisiyle yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor.

Bölgedeki bir turizm işletmecisi, dün akşamdan bu yana jeneratör için 5 bin TL mazor parası ödediğini söyledi, kuruma da ayda 50 bin TL elektrik faturası ödediğini belirterek yetkililerden açıklama talep etti.

İskele’de “sürekli” hale gelen kesintilere ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, bölgedeki plansız ve hızlı yapılaşmaya karşın elektrik altyapısının henüz güçlendirilmediğini söyledi.

8 milyon Dolarlık bir trafo yatırımına başlandığını söyleyen Cesurer, söz konusu trafonun çalışacağı güne kadar bölgedeki kesintilerin devam edeceğine işaret etti.

Özellikle 2022 itibariyla bölgedeki hane sayısının kontrolsüz şekilde arttığına dikkat çeken Cesurer, mevcut trafo sisteminin bu yükü kaldıramadığını söyledi.