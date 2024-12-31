İskele'de yangın

İskele’de dün Dr. Temel Zeki Caddesi’nde bir apartmanın ana giriş bölümünde bulunan elektrik dağıtım panosunda meydana gelen kısa devre sebebiyle yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; yangın sonucu, ana dağıtım panosu tamamen, 1 bisiklet kısmen yandı, binanın giriş kapısı ve merdiven duvarları ise islendi.

-Seyir halindeki araçta yangın...

Öte yandan Geçitkale-Tatlısu ana yolunda dün akşam seyir halindeki VD 565 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, aracın motor kısmı kısmen yandı.