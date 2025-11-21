İskele’de moloz döken iki firmaya ceza

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, inşaat atıklarını boş arazi ve ormanlık alana döktüğü tespit edilen iki firmaya ceza kesti.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre Belediye, boş arazi ve ormanlık alana moloz döken iki şirkete cezai işlem uyguladı, Belediye ayrıca söz konusu iki şirkete döktükleri molozları temizletti.

Vatandaşların kirlilik yaratanları, 0548 810 11 01 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ihbar edebileceği belirtildi.