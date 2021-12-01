İskele’de karavanlar tahliye ediliyor

6 yıldır süren Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanlarla ilgili dava sonuçlandı. İskele Belediyesi’ne ait Onur Camping bölgesi olarak bilinen ve P/H XXIV/3 Parsel 16’da konuşlanan karavanlarla ilgili başlattığı hukuki süreçte haklı bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; 13/12/2018 tarihli mahkemenin tahliye kararına itiraz ederek, söz konusu alanda söz sahibi olduğunu iddia eden Onur Turizm Ticaret Ltd.’i İstinaf Mahkemesi de haksız buldu, mahkemenin verdiği tahliye kararını onayladı. İskele Kaza Mahkemesi de söz konusu onamanın ardından İskele Belediyesi’ne zilyetlik emri vererek, karavanların tahliyesini istedi.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polisler eşliğinde söz konusu alanda bulunan karavanların tahliyesine 30 Kasım itibari ile başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada Karavan Yasasına işaret etti, yasanın bir an önce geçmesini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; İskele Belediyesi’ne ait P/H XXIV/3 Parsel 16’da konuşlanan karavanların tahliyesiyle birlikte söz konusu alan halkın kullanımına kazandırılacak. İskele Belediyesi’nin, bahse konu bölge için geliştirdiği İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale süreci başladı. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin de katkılarıyla yapılacak proje yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak. Yaklaşık 9.700 metrekarelik alanda hayat bulacak projede 5000 metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.