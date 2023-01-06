İskele’de iş kazası sonucu bir kişi yaralandı İskele’de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet Köse (E-49), iskele üzerinde merkezi havalandırma kanalı kurduğu sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Köse, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.