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İskele’de iş kazası sonucu bir kişi yaralandı

İskele’de iş kazası sonucu bir kişi yaralandı

İskele’de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet Köse (E-49), iskele üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

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İskele’de iş kazası sonucu bir kişi yaralandı İskele’de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet Köse (E-49), iskele üzerinde merkezi havalandırma kanalı kurduğu sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Köse, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

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