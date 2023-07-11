İskele’de iş kazası…

İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir binada beton dökümü yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, dün V.B’nin (E-23) kullanımındaki beton pompası hortumunun kalıp üzerinde bulunan Akbar Ali’ye (E-44) çarpması sonucu, bahse konu şahıs 1,38 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Ali Akbar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, “baş sol temporalde yumuşak doku kontüzyonu ve kaburga kırıkları” teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazaya sebebiyet veren V.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Seyir halindeki araçta uyuşturucu

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Güzelyurt giriş çemberinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs tutuklandı.

Polis açıklamasında dün, kullanımındaki araçla seyir halinde bulunan F.R’nin (E-52), polis tarafından durdurulduktan sonra şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldığı ve yaklaşık 300 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.

Yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı olduğuna inanılan M.K (E-52) de tespit edilerek tutuklandı.

İnönü ve Dikmen’de arazi yangınları…

İnönü - Beyarmudu anayolunda dün öğlen, sebebi henüz tespit edilemeyen yangın meydana geldi.

Polis, yangın sonucu iki dönümlük arazi içindeki kuru otlarla üç zeytin ağacının yandığını açıkladı.

Öte yandan, Dikmen'de Deniz Sokak üzerinde dün sabah 09.00 sıralarında rüzgâr etkisiyle tellerinin birbirine çarpması sonucu atılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak, yangına sebep oldu.

Polis açıklamasında, çıkan yangın sonucu, 15 dönümlük alan içerisindeki kuru ot, damlama su lastikleri, 2 incir, 2 nar ve 3 ejder meyvesi fidanı ile bir elektrik direğinin yandığı kaydedildi.

Kapatma saatine uymayan işletmeye yasal işlem…

Girne’de faaliyet gösteren iş yerlerinde bugün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, iki marketin kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.