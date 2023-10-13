İskele’de eğitim ağır aksak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, bölge okul ziyaretlerine Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye sınırları içerisindeki okullarla devam etti. Yeni eğitim yılının başında bölge devlet okullarındaki sorunları, eksiklikleri yerinde görme, öğretmenlerin ile öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemek amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Çayırova İlkokulu ve Kumyalı Meslek Lisesi ziyaret edildi. Okul ziyaretlerinde milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile parti ilçe yöneticilerinden oluşan heyet hazır bulundu.

“Kırsaldaki okullara yeterli malzeme gelmiyor”

Ziyaret edilen okullarda görev yapan öğretmenler bölgede özellikle okullarda alt yapı sorunları, güvenlik sorunları, temizlik, kırtasiye, teknoloji ve materyal yetersizliklerinin göze çarptığını, sınıf, öğretmen ve öğretmen yardımcısı kadrolarında eksiklikler bulunduğunu aktardı. Öğretmenler, bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kağıt, toner, temizlik malzemesi, kalem defter gibi zaruri ihtiyaçların bile kırsaldaki okullara yeterli düzeyde ulaşmadığından dert yandı. Ayrıca özel gereksinimli çocukların eğitimi konusunda da sorunlar yaşandığı ifade edildi. Öğretmenler bir taraftan tüm bu sorunlarla yüz yüze bırakıldıklarını, diğer taraftan da bilinçli bir şekilde toplum nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını söyledi.

CTP: Öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğiz

CTP heyeti de, son dönemde Eğitim Bakanlığı tarafından bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışılan öğretmenlerin okullardaki tüm altyapı, kadro eksikliklerine, materyal ve kırtasiye eksikliklerine, plansız ve programsız bir şekilde sözde geçildiği iddia edilen tam gün eğitimde yaşanan güvenlik, beslenme ve taşımacılık sorunlarına rağmen özveri ile çalışan öğretmenlerin yanında olduğunu belirtti. CTP heyetinin ziyaretlerinde, hem bölgedeki okulların güncel sorunlarını yerinde incelendi hem de CTP'nin güncel sorunların çözümü ve eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalar paylaşıldı.