İskele'de “Deniz Festivali” nostaljisi

Larnaka’dan İskele’ye taşınan “Deniz Festivali” yine coşkuyla yaşandı. Festivalin kapanışında Kumdan Heykel Yarışması yapıldı, Grup Rast kapanış konseri verdi.

İskele Belediyesi’nin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlendiği 3’üncü Deniz Festivali dün akşam tamamlandı.

Deniz Festivali'nin ikinci gününde uçurtma şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca festivalde, İskele Boğaz’da Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışmaları da düzenlendi.

Yedi kişinin mücadele ettiği Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması’nın kazananı Aytan Tosun oldu. Tosun, 1,500 TL’lik para ödülün de sahibi oldu. Sekiz kişinin katıldığı Dalma Yarışması’nın galibi olan Onur Gündoğan, 1,000 TL’lik para ödülünü kazandı.

Her iki yarışmaya katılanlara katılım belgeleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ ile Eray Göksan tarafından takdim edildi.

Yerli ses sanatçılarını da ağırlayan Deniz Festivali’nde dün akşam İskeleli Çağdaş Aydaş sahne aldı.