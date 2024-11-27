İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde elektrik kesintisi
İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde yarın üç saat elektrik kesilecek.
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İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde yarın üç saat elektrik kesilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek.
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