İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde elektrik kesintisi

İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde yarın üç saat elektrik kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek.