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İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde elektrik kesintisi

İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde elektrik kesintisi

İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde yarın üç saat elektrik kesilecek.

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İskele’de Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesinde yarın üç saat elektrik kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek.

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