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İskele'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

İskele'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

İskele bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

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İskele bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, Grand Sapphire Hotel, Dumica Sitesi ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 10:00-13:00 saatleri arasında olacak.

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