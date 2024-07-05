İskele'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
İskele bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
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İskele bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, Grand Sapphire Hotel, Dumica Sitesi ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 10:00-13:00 saatleri arasında olacak.
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