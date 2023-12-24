İskele tahtası kırıldı, 9 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa'da dün yapımı devam eden bir inşaatta iskele tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşen 26 yaşındaki Tayfun Demiray yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaatta, iskele üzerinde çalıştığı sırada iskele tahtasının kırılması sonucu, yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşen 26 yaşındaki Tayfun Demiray yaralandı.

Demiray, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis'te müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.