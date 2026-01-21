İskele Belediyesi, kardeş şehri Uçhisar Belediyesi’ni kabul etti

İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Uçhisar Belediyesi Başkanı Abdullah Çamcı ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ziyarette, her iki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliği ve yerel yönetimler arası deneyim paylaşımının ön plana çıktığı belirtildi.

Sadıkoğlu: “Kardeş şehrimiz Uçhisar ile aramızdaki bağlarımız her geçen gün daha da güçleniyor”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabulde, Uçhisar Belediyesi heyetini İskele’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kardeş şehrimiz Uçhisar ile aramızdaki bağlar her geçen gün daha da güçleniyor. Bu ziyaretler, ortak değerlerimizi ve geleceğe dönük iş birliklerimizi pekiştiriyor.” ifadesini kullandı.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, ziyarette kendilerine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Çamcı ve heyeti, genelde Kıbrıs’ın kuzeyi, özelde ise İskele’nin kültürel özelliklerini barındıran Kültür Evi’ni de ziyaret etti.