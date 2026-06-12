İskele Belediyesi, halk plajındaki büfeleri denetledi

İskele Belediyesi Çevre Sağlık ve Denetim Bölümü ekipleri, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda faaliyet gösteren büfeleri denetledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimlerde, olumsuz bir duruma rastlanmadı ve işletmelerin gerekli kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, çalışanların sağlık karneleri, iş yeri çalıştırma izinleri ve işletmelerin hijyen koşulları, gıda ürünlerinin saklama ve muhafaza şartları incelendi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmesi adına denetim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.