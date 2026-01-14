İskele Belediye Korosu, 11. yaşını türküler konseri ile kutladı.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, konser, pazartesi akşamı İskele AKM’de yer aldı. İskele Belediyesi bünyesinde 11 yıldır aktif bir şekilde faaliyet gösteren İskele Belediye Korosu konserinde, "Uzun İnce Bir Yoldayım, Gesi Bağları, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Yüksek Yüksek Tepelere, Al Fadimem, Pınarbaşı Burma Burma, Drama Köprüsü, Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim, Ah Yalan Dünya" gibi eserleri seslendirdi.

Koro şefi Ziya Başkal öncülüğünde 33 korist ve 4 müzisyenin yer aldığı İskele Belediye Korosu’nu İskele Belediyesi Meclis üyeleri Zekiye Gece, Sefa Kurukafa ile eski milletvekili sanatçı Arif Albayrak da izledi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda konuşma yapan Şef Ziya Başkal, konserde kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere, koroya katkı sağlayanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.