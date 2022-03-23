Işın Ramadan Cemil’in gurur gecesi

Murat OBENLER

İş Kadınları Derneği kurucu üyesi,Ramadan Cemil İşletmeleri YK Başkanı,ailece kurucuları arasında oldukları KTEV vb.eğitim ve hayır kurumlarına, spor,sanat ve düşünce derneklerine destek veren, dayanışma ve sosyal sorumluluk alanında örnek alınabilecek, ülkemizin iş yaşamında başarılarıyla öne çıkmış, öncü kadınlarından Işın Ramadan Cemil’in yaşam öyküsünü anlatan ve Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin 3.kitabı İş Kadınları Derneği Köşkü’nde gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.

Miray Çakır’ın müzikleriyle katkı koyduğu lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İKD Dernek Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyeleri, Yazar Mutlu Soykurt ve kitabı yazılan Işın Ramadan Cemil’in yanısıra farklı kadın örgütleri ve STÖ’lerden kadınlar katıldı.

Candemir: “Işın Ramadan Cemil, Kıbrıslı Türk kadını için idol olacak tüm meziyetlere sahiptir”

İKD Köşke gerçekleşen lansmanda ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı Selin Candemir, her toplumun toplumsal değer ortalamasını yükseltecek insanlara gereksinim duyulduğunu ifade ederek “Bir toplumsal kimliğin oluşmasının parçalarından biri idol nitelikli insanlara sahip olmasıdır ve Işın Ramadan Cemil, Kıbrıslı Türk kadını için idol olacak tüm meziyetlere sahiptir” dedi. İKD olarak 15. Kuruluş yıldönümüne de denk gelen bu günde Işın Ramadan Cemil ile adeta zaman tünelinde yolculuk hissi veren bu kitabın sosyal buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Candemir konuşmasını Cemil’in “İçinde sevgi ,sebat ve adalet duygusu taşıyan her kalp güçlüdür” sözleriyle tamamladı.

Soykurt: “ Sadece iş kadını kimliği ile değil yardımlaşmayı, sivil toplumu, sosyal sorumluluğu bir hayat felsefesi olarak gören Cemil’in hayat hikayesini okuyucuyla buluşturmak büyük bir onur”

İKD fahri üyesi ve “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisi kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt da konuşmasına Kuzey Kıbrıs’ta ilklere imza atan, efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand ile başlayan, toplumun sağlık konusunda bilinçlenmesini kendine misyon edinmiş KHYD Başkanı Raziye Kocaismail’in hayatı ile süren ve başarılı öncü iş kadını Işın Ramadan Cemil ile bugüne gelen kitap serisinin nasıl ortaya çıktığını anlatarak başladı.

Bazı isimlerin toplum hayatına dokunarak sessiz sedasız büyük bir değişim ve ilham yarattığını belirten Soykurt, kitap serisi ile Kıbrıs Türk toplumunu kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan gizli kahramanların hikayelerini gelecek nesillerle buluşturmayı amaçladığını söyledi.Yazar Soykurt, yeni kitabında; sadece iş kadını kimliği ile değil hayatının her döneminde yardımlaşmayı, sivil toplumu, sosyal sorumluluğu bir hayat felsefesi olarak gören Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesini okuyucuyla buluşturmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Değerler eğitiminin önemine ve ufku geniş,önyargısız,bilgiye,yeniliğe açık insanlar yetiştirilmesine vurgu yapan Soykurt, UNESCO’nun okul müfredatlarında da yerini alan 12 evrensel değerini sıraladı.

Cemil : “Güçlü olmak güçtür, gücün alınabileceği tek yer de sevgi dolu kalplerdir, dostlardır, gülen yüzlerdir”

Işın Ramadan Cemil de YDÜ Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabının lansmanına katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına “Mutlu Soykurt bir yaşam öyküsünü kaleme almanın yanısıra Kıbrısta olup bitenlerin, yaşanmışlıkların insan hayatını nasıl etkilediğini araştırmayı okuyucuya bıraktı. Yaşananlar sadece yazılı dokunuşlardan hayal edilecek, bu anlatılmaz anlaşılırlar bundan sonra da devam edecek. Tam düşecekken bizi ayağa kaldıran sevgidir. Güçlü olmak güçtür, gücün alınabileceği tek yer de sevgi dolu kalplerdir,dostlardır,gülen yüzlerdir,İyi ki varsınız” dedi.

Tatar: ““İyi ki varsınız ve hep birlikte bu mücadeleleri yapıyoruz,iyi ki örnek oluşturuyorsunuz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise çocuk yaştan itibaren tanımaktan mutluluk duyduğu Işın Ramadan Cemil’in sıkıntılı süreçlerden geçerek çok önemli işlere imza attığını kaydederek öncü iş kadını Cemil’in halk içerisinde yaptığı işler ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Tatar, “İyi ki varsınız iyi ki hep birlikte bu mücadeleleri yapıyoruz, iyi ki örnek oluşturuyorsunuz. Siz ve sizin gibilerin temsil ettiği Kıbrıs Türk kadınının verdiği mücadele ile dünyaya “biz eşitiz, varız ve var olacağız” mesajının verildiğini de sözlerine ekledi.