Işıl Reklam’daki yangınla ilgili tutuklanan 3 kişi 1’er gün tutukluluk aldı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili tutuklanan iş yeri çalışanları M.A., A.M. ve S.İ.G. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının iş yerinin zemin katında genişletme çalışması yaptıklarını, iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde yangının meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tedbirsizlik sonucu yangına sebep verdikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde çalıştıkları yerde kablo yetmediği için ulama yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, yangın sonucu iş yerindeki tüm eşyaların yandığını, hasar tespit çalışması yapılacağını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.