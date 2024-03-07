Işıl Reklam'daki yangın: 3 kişi tutuklandı, yangının çıkış sebebi kaynak makinesi

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeni "iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde meydana geldiğinin" tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, tedbirsizlik sonuca yangına sebep verdiği tespit edilen 3 işçi tutuklandı.

Polis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6.3.2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangın sonucu iş yeri içerinde bulunan tüm mobilya eşyaları ve döşeme malzemeleri tamamen yanarak zarar meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri ve Bölge Belediyelerinden su tankerleri ile müdahale edilerek tamamen söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yangının iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak yapılan kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında tedbirsizlik sonuca yangına sebep verdiği tespit edilen 3 işçi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.