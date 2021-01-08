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Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı

Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı

Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı.

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Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı. 'Tüm Kitaplar', 'Kıbrıs İle İlgili Kitaplar' ve 'Edebiyat' kategorilerinde ilk sırada "Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi" kitabı, 'Edebiyat Dışı' kategorisinde de "Ulus Kaçağı" kitabı ilk sırada yer aldı. 

Işık Kitabevi'nin 2020 yılındaki en çok satan kitapları şöyle;

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Tüm Kitaplar

  1. Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  2. Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
  3. Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
  4. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten            Işık Kitabevi Yayınları
  5. Hammurabi - Ahmet Şimşek  - Işık Kitabevi Yayınları       
  6. Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları        
  7. Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven  - Işık Kitabevi Yayınları
  8. Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları
  9. Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları
  10. Ölü Ozanlar Derneği  - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat
  11. Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
  12. Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
  13. Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir  - Hakan Mengüç - Destek Yayınları 
  14. Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  15. Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  16. Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
  17. En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil  - Destek Yayınları
  18. Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
  19. Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  20. Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat

  1. Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  2. Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
  3. Hammurabi - Ahmet Şimşek  - Işık Kitabevi Yayınları       
  4. Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları
  5. Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları
  6. Ölü Ozanlar Derneği  - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat
  7. Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
  8. Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  9. Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
  10. En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil  - Destek Yayınları
  11. Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  12. Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları
  13. 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell - Can Yayınları
  14. Ben Kirke - Madeline Miller  - İthaki Yayınları
  15. Hayvan Çiftliği - George Orwell - Can Yayınları
  16. Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  17. Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  18. Körlük - Jose Saramago - Kırmızı Kedi
  19. Safir 2 - Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
  20. Sardalya Mevsimi  - Tevfik Aytekin Büyükada - Yayıncılık

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar - Kıbrıs İle ilgili Kitaplar

  1. Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  2. Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
  3. Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
  4. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten            Işık Kitabevi Yayınları
  5. Hammurabi - Ahmet Şimşek  - Işık Kitabevi Yayınları       
  6. Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları        
  7. Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven  - Işık Kitabevi Yayınları
  8. Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
  9. Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  10. Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
  11. Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
  12. Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
  13. Safir 2 – Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları          
  14. Sardalya Mevsimi  - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
  15. Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs - Kutay Bektaşoğlu            - Işık Kitabevi Yayınları
  16. Safir 1 - Müjdelenen Zaman  - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
  17. Araplara Satılan Kızlarımız - Neriman Cahit - Eser Sahibinin Kendi Yayını         
  18. Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları 
  19. Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
  20. Zat-ı Muhterem'in Mektupları - Eralp Adanır - Edebiyatist

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat Dışı

  1. Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
  2. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten            Işık Kitabevi Yayınları
  3. Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları        
  4. Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven  - Işık Kitabevi Yayınları
  5. Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
  6. Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir  - Hakan Mengüç - Destek Yayınları 
  7. Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  8. Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
  9. Biz Devrime Çok İnanmıştık - 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
  10. Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs - Kutay Bektaşoğlu            - Işık Kitabevi Yayınları
  11. Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
  12. Hiç’likten Gelen Güç Tuğçe Işınsu - Feniks Kitap - Kişisel Gelişim
  13. Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun - Farabi   Destek Yayınları
  14. İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Destek Yayınları
  15. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler - Clarissa P. Estes - Ayrıntı Yayınları
  16. Araplara Satılan Kızlarımız - Neriman Cahit - Eser Sahibinin Kendi Yayını         
  17. Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları 
  18. Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens - Yuval Noah Harari - Kolektif Kitap
  19. Sömürgeden Kıbrıs Cumhuriyetine - Ersan Berksel - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  20. Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır - Şems-i Tebrizi - Destek Yayınları
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