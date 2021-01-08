Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı. 'Tüm Kitaplar', 'Kıbrıs İle İlgili Kitaplar' ve 'Edebiyat' kategorilerinde ilk sırada "Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi" kitabı, 'Edebiyat Dışı' kategorisinde de "Ulus Kaçağı" kitabı ilk sırada yer aldı.

Işık Kitabevi'nin 2020 yılındaki en çok satan kitapları şöyle;

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Tüm Kitaplar

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten Işık Kitabevi Yayınları Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç - Destek Yayınları Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell - Can Yayınları Ben Kirke - Madeline Miller - İthaki Yayınları Hayvan Çiftliği - George Orwell - Can Yayınları Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi Körlük - Jose Saramago - Kırmızı Kedi Safir 2 - Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin Büyükada - Yayıncılık

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar - Kıbrıs İle ilgili Kitaplar

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten Işık Kitabevi Yayınları Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları Safir 2 – Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs - Kutay Bektaşoğlu - Işık Kitabevi Yayınları Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları Araplara Satılan Kızlarımız - Neriman Cahit - Eser Sahibinin Kendi Yayını Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press Zat-ı Muhterem'in Mektupları - Eralp Adanır - Edebiyatist

Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat Dışı