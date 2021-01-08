Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı
Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı.
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Işık Kitabevi, 2020 yılındaki en çok satan kitapları açıkladı. 'Tüm Kitaplar', 'Kıbrıs İle İlgili Kitaplar' ve 'Edebiyat' kategorilerinde ilk sırada "Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi" kitabı, 'Edebiyat Dışı' kategorisinde de "Ulus Kaçağı" kitabı ilk sırada yer aldı.
Işık Kitabevi'nin 2020 yılındaki en çok satan kitapları şöyle;
Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Tüm Kitaplar
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
- Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten Işık Kitabevi Yayınları
- Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları
- Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
- Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları
- Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları
- Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat
- Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
- Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
- En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
- Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları
Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
- Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları
- Momo - Michael Ende - Pegasus Yayınları
- Leylan - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları
- Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum - Bilge Kültür Sanat
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
- En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos - Can Yayınları
- 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell - Can Yayınları
- Ben Kirke - Madeline Miller - İthaki Yayınları
- Hayvan Çiftliği - George Orwell - Can Yayınları
- Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Körlük - Jose Saramago - Kırmızı Kedi
- Safir 2 - Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
- Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin Büyükada - Yayıncılık
Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar - Kıbrıs İle ilgili Kitaplar
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
- Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten Işık Kitabevi Yayınları
- Hammurabi - Ahmet Şimşek - Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları
- Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
- Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
- Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
- Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
- Safir 2 – Yegane Aşk - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
- Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
- Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs - Kutay Bektaşoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
- Araplara Satılan Kızlarımız - Neriman Cahit - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
- Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
- Zat-ı Muhterem'in Mektupları - Eralp Adanır - Edebiyatist
Işık Kitabevi 2020 Yılı Çok Satanlar – Edebiyat Dışı
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
- Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Tarihsel Gelişimi Şura Kararları ve Eğitim Politikaları - Salih Sarpten Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh - Galeri Kültür Yayınları
- Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
- Eşikteki Meseleler - Mete Hatay - Söylem Yayınları
- Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi - 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye - Nazım Beratlı - Khora Yayınları
- Biz Devrime Çok İnanmıştık - 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
- Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs - Kutay Bektaşoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
- Hiç’likten Gelen Güç Tuğçe Işınsu - Feniks Kitap - Kişisel Gelişim
- Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun - Farabi Destek Yayınları
- İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Destek Yayınları
- Kurtlarla Koşan Kadınlar - Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler - Clarissa P. Estes - Ayrıntı Yayınları
- Araplara Satılan Kızlarımız - Neriman Cahit - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
- Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens - Yuval Noah Harari - Kolektif Kitap
- Sömürgeden Kıbrıs Cumhuriyetine - Ersan Berksel - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır - Şems-i Tebrizi - Destek Yayınları
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Etiketler : ışık kitabevi, 2020, en çok satan kitaplar