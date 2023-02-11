İsias'tan sağ olarak çıkarılan kişi bizim kafilemizden: Evren Çavdır

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan kişinin KKTC kafilesinde olan Evren Çavdır olduğu doğrulandı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

“İsias’tan bir kişi yaralı çıkarıldı”