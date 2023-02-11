İsias'tan sağ olarak çıkarılan kişi bizim kafilemizden: Evren Çavdır
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan kişinin KKTC kafilesinde olan Evren Çavdır olduğu doğrulandı.
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Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan kişinin KKTC kafilesinde olan Evren Çavdır olduğu doğrulandı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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