“İsias’tan bir kişi yaralı çıkarıldı”

Adıyaman’da bulunan YENİDÜZEN Yazarı Sedat Kılıç, İsias Otel enkazından bir kişinin sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Kılıç, “Az önce bir kişinin yaralı çıktığını gördük, bizim kafilemizden mi bilmiyoruz” dedi. YENİDÜZEN’e konuşan Kılıç, “6 günlük çabalar sonuç verdi, en azından bir kişi canlı çıkarıldı” dedi.

Sivil Savunma paylaştı: "Bir kişi canlı çıkarıldı"

Otel enkazında çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri de yaptığı paylaşımla bu bilgiyi doğruladı. Açıklamada; kimliği jenüz tespit edilemeyen bir kişinin canlı olarak çıkarıldığını duyurdu. Bu anlar video ile paylaşıldı...

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman İsias Otel enkazından ekiplerimiz kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyi canlı olarak çıkardı." denildi.

Çavuşoğlu: "73. kişiyi kurtardık ve yaşıyor"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "Adıyaman’da İsias’ta 132 saat sonra bir mucize... 73. kişiyi kurtardık ve yaşıyor inşallah sağlığına kavuşur şimdi hastanede… " şeklinde konuştu.