İsias Otel’de son durum: “Bize büyük iş araçları lazım”

Adıyaman’da bulunan ekipte yer alan Alihan Pehlivan, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun valilikten iş aracı talebinde bulunduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Adıyaman Valisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Pehlivan “Bize büyük iş araçları, vinçler lazım, burada çalışan araçlarla bu enkazın kaldırılması zor” dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Pehlivan, havanın çok soğuk olduğu Adıyaman’da İsias Otel’de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öğrencilerin yakınlarının İsias Otel yanındaki Sivil Savunma’ya ait çadırda beklediklerini belirten Pehlivan sabah saatlerinde büyük iş araçlarının enkaza ulaşmasını umduklarını söyledi.

İsias Otel’de 35’i Kıbrıslı Türk 185 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını sözlerine ekleyen Pehlivan, Adıyaman’da yüzlerce binanın yıkıldığını dile getirdi.