Serap ŞAHİN

Şampiyon Melekler Derneği, 26 Nisan’da gerçekleşecek İsias Otel davasının ikinci duruşması için uçuş detaylarını paylaştı, “Birlikte Daha Güçlüyüz!” ifadelerine yer verildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da başlıyor.

Adıyaman Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava için tüm hazırlıklarını tamamlayan Şampiyon Melekler Derneği 25 Nisan günü adadan ayrılacak.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Değerli dostlarımız ve yol arkadaşlarımız,

Adıyaman Adalet Sarayı, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davamızın 2. Duruşması için uçuş detaylarımız netleşmiştir.

Gidiş

25 Nisan 2024

Ercan-Sabiha Gökçen VF160 08.20

25 Nisan 2024

Sabiha Gökçen-Adıyaman VF3162 12.35

Dönüş

27 Nisan 2024

Adıyaman -Sabiha Gökçen VF3163 15.25

Sabiha Gökçen-Ercan VF 161 18.45

Birlikte Daha Güçlüyüz!

Lefkoşa’da “Adalete ışık tut” yürüyüşü düzenleniyor

Şampiyon Melekler için adalet meşalesi bu kez Lefkoşa’da yanacak. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ‘adalet’ yürüyüşü düzenliyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, 19 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da başlayacak. Şampiyon Melekler için adalet meşalesinin ilki 30 Kasım'da gerçekleşmişti.

26 Nisan’da teknik raporlar üzerinde durulacak

İsias Otel davasının ikinci duruşması olacak olan ve 1 gün süreceği belirtilen davada

teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçilecek. Öncesinde dilekçelerin girileceği ve itirazların ileri sürüleceği dava sonunda sanıkların tutukluluk halleri ile ilgili ara karar verilecek ve erteleme olacak.

Neler yaşandı?

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlamış ve 6 Ocak’a kadar devam etmişti.

Adalet isteyen aileler, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gitmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu binayı kusurlu bulmuştu…

17 Kasım 2023’te hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.