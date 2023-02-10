İsias enkazında dram…

Adıyaman’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin yer aldığı İsias Otel enkazında kafilenin tamamına ulaşmak için çalışmalar 5. günde de aralıksız devam etti.

Başbakanlık, dün yapılan arama çalışmalarında toplamda 10 Kıbrıslı Türkün daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Şu ana kadar Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Aras Aktuğralı, Hasan Bilgen, Hayal Gençalioğlu, Atakan Konuklu ve Mehmet Arif Altak’ın kimlikleri tespit edildi.

Bu bilgi aile yakınları ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıp ve yakınlarının dün akşam 22:00 itibari ile adaya gönderilmeye başlandığını dile getirdi.