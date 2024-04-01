İsias davasıyla ilgili son gelişmeler konuşulacak

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davası ile ilgili son gelişmeler hakkında yarın basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısı, saat 12.00’de Kıbrıs Türk Barolar Birliği binasında düzenlenecek.

6 Şubat depremlerinde 35’i Kıbrıslı Türk olmak üzere toplamda 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve otelin mühendisi Halil Bağcı Ankara Gazi Üniversitesi’nin ek raporundan sonra serbest bırakılmıştı.