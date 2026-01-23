İSG-BİR: “Yasa değişikliği ile iş güvenliği zayıflayacak”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında değişiklik öngören yasa teklifinin, iş güvenliğini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

İSG-BİR’den yapılan açıklamada, yasa teklifinin, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nden oy çokluğu ile geçerek Genel Kurul’a sevk edildiği belirtildi.

Komitede üç haftadır görüşülen yasa değişikliğinin, öneri sahibi tarafından farklı önerilerle sunulmasına rağmen önerilerinin; “işverenin ölümlü kaza anında gözaltına alınma süreci ile ilgili fayda sağlamayacağı, aksine işverenin yükümlülüğünü azaltarak, süreci muğlak şekilde bırakacağı” uyarısının komiteye davet edilen paydaşlar tarafından toplantıda belirtildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılması planlanan yasa değişikliği teklifi, çalışanların yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren hayati bir konuda ciddi riskler barındırmaktadır. İSG-BİR olarak, söz konusu düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesini kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.

Komite aşamasında oy çokluğu ile alınan bu karar, ne yazık ki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alan bir anlayışın güçlendirilmesine değil; denetimi zayıflatan, sorumluluğu belirsizleştiren ve İSG uygulamalarını kağıt üzerinde bırakma riski taşıyan bir yaklaşımın önünün açılmasına hizmet etmektedir. Bu düzenleme, ‘önleyici iş sağlığı ve güvenliği’ anlayışından açık bir geri adımdır.

Komiteye davet edilen devletin resmi kurumları, birlik ve odaların olumsuz görüşlerine rağmen komiteden oy çokluğu ile geçen bir düzenleme, iş sağlığı ve güvenliği gibi doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir alanda toplumsal ve mesleki mutabakat sağlandığı anlamına gelmez. Bu haliyle yasa teklifi, önleyici iş sağlığı ve güvenliği anlayışından uzaklaşarak, sorunu kaynağında çözmek yerine sonuçları yönetmeye çalışan bir zihniyeti yansıtmaktadır.”

“Geçici madde ilkelere aykırıdır”

Açıklamada, yasa teklifinde yer alan ve değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve halen devam eden davalara da yeni kuralların uygulanmasını öngören geçici maddenin, hukuk güvenliği ve kazanılmış haklar ilkesine de açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Devam eden yargı süreçlerine geriye dönük şekilde müdahale edilmesi, hak arama özgürlüğünü zedelemekte, yargıya olan güveni sarsmakta ve özellikle iş kazası ve meslek hastalığı davalarında çalışanlar aleyhine telafisi güç sonuçlar doğurma riski taşımaktadır” denildi.

“Denetim zayıflar, risk artar”

Teklifin yasalaşması halinde; denetim mekanizmalarının zayıflaması, iş güvenliği uygulamalarının formaliteye dönüşmesi ve caydırıcılığın ortadan kalkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilen açıklamada, Bunun sahadaki karşılığı ise daha fazla iş kazası, daha fazla meslek hastalığı ve telafisi mümkün olmayan kayıplar olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde iş kazaları konusunda kırılgan olan tablonun göz önüne alındığında, bu düzenlemenin yaratacağı sonuçların ağırlığının açıkça ortada olduğu ifade edilen açıklamada, Meclis’e şu çağrı yapıldı:

“İSG-BİR olarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na çağrımız nettir: Bu yasa önerisi kabul edilmemeli, Genel Kurul aşamasında geri çekilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet kalemi değil, insan hayatının güvencesidir. Bu gerçeği göz ardı eden her düzenlemenin sorumluluğu, yalnızca bugünü değil geleceği de etkileyecektir.”