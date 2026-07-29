Tarihi görüşme birazdan

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bugün ara bölgede Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Guterres’in iki liderle yapacağı temas, Kıbrıs sorununda yeniden canlanması beklenen diplomatik sürecin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri António Guterres’in basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunması planlanıyor.