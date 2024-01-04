“İşçi sorunları, Kıbrıs sorunu nedeniyle derinleşiyor”

Tünay MERTEKÇİ

PEO eski Genel Sekreteri, uzun yıllardır sendikal mücadelenin içinde olan Pampis Kyritsis, iki yıl önce Roma'da düzenlenen Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (WFTU) 18’inci genel kurulunda yeni genel sekreter olarak seçilmişti. Dünya çapında 105 milyon işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Genel Sekreteri Kıbrıslı Rum sendikacı Pampis Kyritsis, YENİDÜZEN’e konuştu ve “Kıbrıs'ta işçilerin karşılaştığı tüm sorun ve zorlukların, onlarca yıldır Kıbrıs'ın bünyesinde açık bir yara olan Kıbrıs sorunu nedeniyle büyütüldüğü ve derinleştiği bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Beş kıtada işçi mücadelesi…

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun, en eski aktif küresel sendikal örgüt olduğunu söyleyen Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Pampis Kyritsis, federasyonun 5 kıtada 133 ülkede çalışan 105 milyon işçiyi temsil ettiğini vurguladı. Federasyonun kurulduğu ilk andan itibaren tüm gücünü, sendikal ve demokratik özgürlükler için harcadığını ifade eden Kyritsis, insana yakışır bir ücret, iş ve yaşam için mücadele ettiklerini belirtti. Dünya Sendikalar Federasyonu’nun tüm gücünü aynı zamanda, sömürgeciliğe ve emperyalist müdahalelere karşı kendi kaderini tayin hakkı için işçilerin gerçek sınıf çıkarlarını savunmaya harcadığına vurgu yapan Kyritsis, “Faşizme, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı, her türlü ayrımcılığın ve sömürünün ortadan kaldırılması için mücadele veriliyor” diye konuştu. İşçilerin ortak sınıf mücadelesinin desteklenmesi, sendikalar arasındaki enternasyonalizm ve dayanışmanın derinleştirilmesinin önemine işaret eden Kyritsis, 5 kıtada halk mücadelelerinin ve işçi mücadelelerinin pratik olarak desteklenmesi mücadelesinin altını çizdi.

“Sendikal hareketin koordinasyonunu sağlamak için çalışıyoruz”

“Her dönemin gerçekleri ve çıkarları çerçevesinde, işçilerin ve halk katmanlarının modern ihtiyaçlarını karşılamak ve sömürüden, emperyalist savaşlardan, müdahalelerden, barbarlıktan arınmış, insan merkezli bir toplum mücadelesini güçlendirmek için bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz” diyen Kyritsis, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Dünya Sendikalar Federasyonu ve Genel Sekreter olarak bugüne kadar yaptıklarıyla ilgili bilgi de veren Kyritsis, dünya çapında örgütlü sendikal hareketin eylem ve mücadelelerinin koordinasyonunu sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Halkların ve işçilerin emperyalizme, savaşlara ve müdahalelere karşı mücadelesinin güçlendirilmesi ve uluslararası dayanışma ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Kyritsis, “İşçi sınıfının talep ve çıkarlarının, özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü'ne atıfta bulunarak daha etkili bir şekilde yansıtılması amacıyla Dünya Sendikalar Federasyonu’nun katıldığı uluslararası örgütlere müdahalenin derinleştirilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümü için mücadele…

İşçi mücadelelerini daha da hazır ve etkili kılacak gerekli bilgi ve araçların yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Kyritsis, “Sınıf bilincinin derinleştirilmesi ve sınıf sendikal hareketi yöneticilerinin ideolojik ve sendikal eğitimi için çabalıyoruz” dedi. Sınıf sendikası hareketinin son yıllarda kaydettiği kitleselleşmenin ve yükseliş eğiliminin altını çizen Kyritsis, gerek halihazırda üyelerinin olduğu ülkelerden, gerekse üyelerinin olmadığı ülkelerden gelen yeni sendikalarla istişareye ve örgütlenmeye devam etmek için çalıştıklarına vurgu yaptı. Kıbrıs'ın kuzeyindeki ve güneyindeki sendikaların, işçilerin çıkarlarını savunmak için her gün kararlılıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Kyritsis, Kıbrıs genelinde işçilerin insana yakışır iş ve yaşam mücadelelerinin yanı sıra, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik mücadelenin de öne çıktığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti 22 ülke arasında dokuzuncu

“Kıbrıs'ta işçilerin karşılaştığı tüm sorun ve zorlukların, onlarca yıldır Kıbrıs'ın bünyesinde açık bir yara olan Kıbrıs sorunu nedeniyle büyütüldüğü ve derinleştiği bilinmektedir” diyen Kyritsis, Kıbrıs sorununun çözümünün ve Kıbrıs halkının ve işçilerinin yeniden birleşmesine yönelik mücadelesinin, hem sendikaların yaşam koşullarının iyileştirilmesi göreviyle hem de gerekli anti-emperyalist mücadeleyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Kıbrıs'taki sendikal hareketin, işçiler arasında uzun bir mücadele geleneği olduğuna işaret eden Kyritsis, söz konusu durumun bir sendikal gelenek yarattığına dikkat çekti. Toplu sözleşmelerin kapsamının yüzde 52'ye ulaştığını söyleyen Kyritsis, Kıbrıs’ın güneyinde asgari ücretin ise bin Euro olduğuna dikkat çekti. Sendikal hareketin artışı için mücadele edildiğinin altını çizen Kyritsis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 22 Avrupa Birliği üyesi ülke arasında en yüksek asgari ücrete sahip 9'uncu ülke olduğunu belirtti.

“Ucuz emek olarak sömürülen gruplara özel önlem veriyoruz”

Son yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti'nde birçok Kıbrıslı Türkün çalıştığının bir gerçek olduğunu söyleyen Kyritsis, “Dünya Sendikalar Federasyonu olarak amacımız tüm işçilere eşit muamele etmektir ve genellikle ucuz emek olarak sömürülen gruplara özel önem veririz. Bizim için tüm işçiler, dil, din, cinsiyet, renk veya kökene bakılmaksızın eşit muameleye, makul ücretlere ve çalışma koşullarına sahip olmalıdır” diye konuştu. Sendikal hareketin, tüm işçileri sınıf çıkarları temelinde kucaklaması gerektiğinin altını çizen Kyritsis, PEO'nun faaliyet gösterdiği organize işyerlerinde, Kıbrıslı Türk çalışanların da aynı haklara sahip olduğunu vurguladı. Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıslı Türk sendikalarla işbirliğinin önemine işaret eden Kyritsis, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nde sendika kapsamının bulunmadığı sektörlerde çalışan işçiler çok sayıda ve büyük zorluklarla karşı karşıyadır” dedi.

“Aynı yolda, kararlılıkla devam…”

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun, üye sendikalarının hem işçi haklarının korunması hem de Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki eylemlerini, girişimlerini ve mücadelelerini gururla izlediğini belirten Kyritsis, “Çağrımız, aynı yolda gururla ve kararlılıkla ilerlemeye devam etmeleri, hem kendi aralarında, hem de güneydeki sendikal hareket ile birliğini korumaları, Dünya Sendikalar Federasyonu ve dünyanın her yerindeki sınıf sendikalarının bir arada olmalarından emin olmalarıdır. Dünya Sendikalar Federasyonu, mücadeleleri haklı çıkana, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve sömürünün sona ermesine kadar her zaman onların yanında olacaktır” diye ekledi.