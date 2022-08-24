İşçi hayati tehlikeyi atlattı, taşeron tutuksuz yargılanacak

Uğur Gün’ün ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili tutuklanan inşaat taşeronu zanlı M. K’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Polis, kaçak çalıştırılan ve iş kazasında ağır yaralanan Uğur Gün’in ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtti.

Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı M. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ferhat Genç, yaşananları aktardı. Polis, zanlı M. K.’nin ‘İhmalkarane eylemde bulunmak’ suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 20 Ağustos tarihinde saat 09:40 raddelerinde Alayköy’de Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 23.Sokakta Girne’de sakin E. T.’ye ait inşaatın taşeronluğunu yapmakta olan Mağusa’da sakin M. K’nin (E-47) yanında kaçak olarak çalıştırdığı Girne’de sakin Uğur Gün’ün inşaatın 2. katında bulunan hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarının arka kısmından Kango ile yıkım yapmakta olduğu esnasında Uğur Gün’ün üzerine duvarın yıkılması sonucu ağır yaralandığını anlattı.

“Hayati tehlikeyi atlattı”

Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.

Polis teminat talep etti

Polis, zanlının ihmalkarane davranışta bulunduklarının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.