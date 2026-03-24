İşçi Filmleri Festivali açılışını konserle yapıyor

Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 14. kez perdelerini açıyor. Emekten yana örgütler ve gönüllülerin ortak emeğiyle hayat bulan festival, bu yıl da sinemanın ve mücadelenin ışığında izleyicilerle buluşuyor.

Toplumsal mücadelelerden beslenen ve Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan Praksis müzik grubu, İşçi Filmleri Festivali’nin açılış konseri için adaya geliyor. 2012’den bu yana sokaklardan ve meydanlardan süzülen şarkılarıyla tanınan Praksis’e, adadaki toplumsal direniş sahnesinin önemli gruplarından Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı’nın birlikte sahne alacağı gecede müzik sadece bir konser değil, dayanışmanın ve direnişin sesi olacak.

Konser, 26 Mart Perşembe akşamı Lefkoşa Surlariçi İplik Pazarı Sokak’ta saat 19.00’da başlayacak ve tüm etkinlikler gibi ücretsiz ve biletsiz olacak.

Müziğin ardından festival, 28 Mart’ta “Geçit Yok!”, ardından “Demiryolcular” ve “Cart” filmleriyle devam edecek. Festivalin son gecesinde ise “BES Direniş Hikayesi” adlı belgesel izleyiciyle buluşacak. Tüm gösterimler Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.