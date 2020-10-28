“İşbirliğimiz dostane ve mükemmeldi”

Kültür Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Andrula Vasiliu, Teknik Komite’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atanan Kıbrıslı Türk üyelerinin, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından komiteden ayrılma kararı almaları üzerine üzüntü belirtti.

Haravgi’nin haberine göre “iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri ile işbirliğimiz dostane ve mükemmeldi. İstifalarından dolayı üzgünüm. Kıbrıslı Türklerin yeni liderinin atayacağı yeni üyelerle de aynı etkinlikte işbirliği yapabileceğimize inanıyorum” dedi.