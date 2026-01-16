İş yerlerinin görüntülerini çekip Türkiye’ye gönderdi!

Girne’de, “katle teşebbüs, yaralama, meskûn mahalde ateş açma, Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, ağır yaralama ve patlayıcı madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan U.A., tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis çavuşu Ömer Yavuz, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguları paylaştı. Yavuz, zanlının 2025 yılı içerisinde tehditle para istenen çok sayıda işletmeye giderek bu iş yerlerinin fotoğraf ve videolarını çektiğinin ve söz konusu görüntüleri WhatsApp üzerinden Türkiye’de bulunan bir şahsa gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde; kimlerle görüştüğünün, hangi iş yerlerine gittiğinin, nerelerde durduğunun, kimlerden talimat aldığının ve konum gönderilerek görevlendirildiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının, kendisine gönderilen her konumun ardından belirtilen noktalara giderek fotoğraf ve video çektiği, bu görüntüleri ise Türkiye’ye gönderdiği tespit edildi.

Polis çavuşu Ömer Yavuz, zanlının WhatsApp üzerinden emir ve görev aldığının uzun süredir yürütülen teknik takip sonucunda ortaya çıkarıldığını belirtti. Zanlının bu faaliyetler karşılığında 200 Amerikan Doları aldığına dair tespitler bulunduğunu söyleyen Yavuz, zanlının aracında yapılan aramada 3 adet cep telefonu ile 200 bin TL nakit para ele geçirilerek emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının sorgusunda telefonların şifrelerini polise verdiğini ve cihazların incelenmesinin sürdüğünü, ilk etapta yapılan incelemelerde ise tehdit içerikli mesajlar, kurşunlanan iş yerlerine ait görüntüler ve Türkiye bağlantılı yazışmaların tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde devam ettiğini vurgulayan polis çavuşu Yavuz, Türkiye’deki adli mercilerle de yazışmalar yapıldığını, zanlının kent güvenlik kameralarından 200’den fazla noktadan geçiş yaptığının belirlendiğini ve bu görüntülerin incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Bu gerekçelerle soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı olarak 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.